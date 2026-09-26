Como, il Festival della luce entra nel vivo. Il Nobel Kostya Novoselov ospite in piazza Verdi

Entra nel vivo il Festival della Luce Lake Como, che oggi ha ospitato il fisico russo Kostya Novoselov, Premio Nobel per la Fisica nel 2010. In Piazza Verdi lo scienziato, premiato per la scoperta del grafene, ha raccontato al pubblico le prospettive della ricerca sui nuovi materiali. Domani il programma prosegue tra incontri dedicati al nucleare e allo spazio, in attesa del gran finale di venerdì 2 ottobre, quando a Como arriveranno altri due premi Nobel per la Fisica, Alain Aspect e William Phillips. Il festival, promosso dalla Fondazione Alessandro Volta, accompagna la città verso il bicentenario della morte dello scienziato comasco, nel 2027.