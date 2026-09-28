Achille Grandi, Como ricorda il fondatore delle Acli a 80 anni dalla morte

È il giorno del ricordo. A 80 anni esatti dalla morte di Achille Grandi – avvenuta il 28 settembre 1946 – Como rende omaggio al suo concittadino illustre, sindacalista, politico popolare e padre fondatore delle Acli.

Oggi le Acli provinciali e la Fondazione Achille Grandi sono al Cimitero Maggiore di Como, davanti alla tomba appena restaurata, per una visita e una preghiera. Subito dopo l’omaggio al busto dedicato a Grandi nel parco di Villa Olmo.

È il primo appuntamento di un percorso di memoria che culminerà venerdì 3 ottobre alla Biblioteca Comunale di Como. Per l’occasione Acli comasche, Fondazione Achille Grandi, Diocesi di Como, insieme ad Acli nazionali e regionali, Cisl dei Laghi e Cisl Lombardia, hanno organizzato un convegno per ripercorrere la vita di Grandi, alla presenza del cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como.



Un uomo che ha consumato le sue ultime energie per traghettare l’Italia fuori dalle macerie della guerra verso la democrazia, vedendo nascere la Repubblica e l’Assemblea Costituente di cui fu vicepresidente.

Il convegno del 3 ottobre ripercorrerà le tappe fondamentali della sua vita: le radici comasche di inizio Novecento con l’intervento del sociologo Beppe Livio, il periodo tra Monza e Roma e il suo ruolo sindacale prima e dopo il fascismo con Costantino Corbari, la nascita delle Acli nel 1944 e il lavoro alla Consulta con Renzo Salvi, fino al contributo del cristianesimo sociale alla Costituente con Aldo Carera, presidente della Fondazione Giulio Pastore.



Fino al 17 ottobre, sempre in Biblioteca, sarà visitabile la mostra su Achille Grandi e il movimento dei lavoratori a Como e in Lombardia nel primo Novecento.Le celebrazioni proseguiranno poi a Roma, il 18 novembre a Montecitorio, con un focus sulla figura istituzionale di Grandi alla presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, e del presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato.

In programma a ottobre anche incontri per i ragazzi al centro formativo Enaip di Cantù sulla figura di Grandi giovane.