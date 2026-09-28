Il Job Day della Pubblica amministrazione il 1° ottobre a Villa Gallia e Villa Saporiti

Un’occasione per conoscere enti, concorsi e opportunità di lavoro: il 1° ottobre la Provincia di Como propone il Job Day della Pubblica Amministrazione, in programma a Villa Gallia e Villa Saporiti dalle 9.30 alle 14. Un’iniziativa dedicata a chi desidera entrare in contatto con il mondo del lavoro pubblico, le opportunità professionali disponibili e le modalità di accesso ai diversi enti. Nel corso della giornata sarà possibile incontrare direttamente 28 realtà pubbliche e del territorio, che presenteranno le proprie attività, i profili professionali ricercati, i concorsi aperti e le modalità per partecipare alle selezioni.

Saranno presenti, tra gli altri, Agenzia delle Entrate, ALER, ASCI – Azienda Sociale Comuni Insieme, ASF Autolinee, Camera di Commercio Como-Lecco, diversi comuni del territorio, Casa Circondariale di Como, Como Acqua, Guardia di Finanza, INAIL, INPS, Provincia di Como, Questura, Regione Lombardia, ATS Insubria e Università degli Studi dell’Insubria.

Durante il Job Day, sarà possibile partecipare a una serie di seminari e momenti di approfondimento dedicati ad alcuni dei principali canali di accesso e opportunità nel settore pubblico. Saranno inoltre approfonditi il Servizio Civile Universale e la Leva Civica e le opportunità di tirocinio nelle pubbliche amministrazioni.

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni sono aperte tramite la piattaforma Eventbrite, dove sarà possibile registrarsi all’iniziativa.

“Vogliamo offrire ai cittadini, e in particolare ai più giovani, l’opportunità di conoscere più da vicino un mondo che spesso appare complesso o poco accessibile – sottolinea Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como – La pubblica amministrazione offre molte possibilità professionali, ma le modalità di accesso, dai concorsi alle diverse forme di inserimento, non sono sempre conosciute. Mettere in contatto diretto le persone con gli enti – conclude il presidente della Provincia – significa quindi fornire informazioni concrete, aiutare a comprendere meglio le opportunità disponibili e permettere a ciascuno di orientarsi con maggiore consapevolezza”.