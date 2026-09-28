Albavilla, spacciatori scappano all’arrivo dei carabinieri. Sequestrati oltre 100 grammi di droga

Spacciatori in fuga alla vista dei carabinieri, smantellato un bivacco ad Albavilla e sequestrati oltre 100 grammi di droga. I militari dell’Arma di Brunate, durante i servizi di prevenzione e contrasto dei reati hanno notato due persone sospette vicino a un’area boschiva in località Sarruggia, ad Albavilla. Alla vista dei carabinieri, i due si sono dati alla fuga in direzioni opposte, uno in bicicletta e l’altro a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce tra i campi e la fitta vegetazione. I carabinieri hanno individuato un bivacco in cui era presente uno zaino contenente 82 grammi di hashish, suddivisi in tre involucri, 34 grammi di cocaina, tre bilancini digitali di precisione e un telefono cellulare senza scheda, tutto sequestrato. Sono in corso accertamenti per identificare le due persone e accertare a provenienza della droga.