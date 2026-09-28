Carburanti, prezzi più bassi nei distributori Enilive, file anche a Como

Lunghe file ai distributori Enilive anche a Como, dove da questa mattina la benzina costa al massimo 1,99 euro al litro e il gasolio 2,19. In alcuni distributori la benzina è già finita. Eni ha fissato un prezzo massimo valido in tutte le stazioni della rete, sia al self sia al servito, autostrade comprese.

Dunque, per gli automobilisti comaschi il risparmio si vede subito, perché il prezzo scende in media di circa 17 centesimi rispetto ai listini praticati finora. Il tetto resterà in vigore per 30 giorni, ma Eni sta valutando di prolungarlo fino alla fine dell’anno. Va detto però che vale solo nelle stazioni di proprietà della compagnia, circa 3 su 4. Nei distributori convenzionati, che espongono la stessa insegna ma sono gestiti da altri, il prezzo indicato da Eni resta un semplice consiglio.

L’iniziativa arriva in un momento preciso. Da sabato il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo si è dimezzato, passando da 12 a 6 centesimi al litro, e sparirà del tutto tra pochi giorni. Proprio per questo lo sconto di Eni è stato accolto positivamente, anche da Palazzo Chigi, e Ip ha annunciato a sua volta una riduzione dei prezzi, per ora non precisata.

Lo sconto non riporta però i listini ai livelli di prima. Secondo la Cgia di Mestre, rispetto a fine febbraio, cioè prima dello scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran, chi fa rifornimento in una stazione Eni paga ancora circa il 19% in più per la benzina e circa il 27% in più per il gasolio.