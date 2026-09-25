La Prima del Teatro Sociale di Como: in scena la Turandot firmata dal giovane regista Dal Grande

Tradizionale sfilata di autorità e rappresentanti istituzionali del territorio alla Prima del Teatro Sociale di Como, in scena ieri sera con la Turandot di Giacomo Puccini, firmata dal giovane regista Nadir Dal Grande, con la direzione musicale del Maestro Alessandro D’Agostini. Una serata preceduta dalla PrimaGiovani Under30 lo scorso 22 settembre e seguita dalla replica, in scena domani alle ore 20.

L’opera, dunque, come sempre ha inaugurato la stagione del Sociale, quest’anno dedicata alla scienza, nel bicentenario della scomparsa di Alessandro Volta. Il nuovo allestimento, in occasione del centenario della prima rappresentazione dell’opera, è coprodotto dai Teatri di OperaLombardia, Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca e Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara. Opera incompiuta di Puccini, Turandot debuttò al Teatro alla Scala di Milano nel 1926, due anni dopo la morte del compositore, che lasciò la partitura incompleta. Partendo dall’incompiutezza dell’opera, elemento centrale della vicenda artistica di Puccini, Dal Grande ha costruito una Turandot che lascia aperto il finale, senza risolvere definitivamente i conflitti tra i personaggi.