Pontificio Collegio Gallio, giornata di cultura, storia e visite grazie al Fai

Un sabato all’insegna della cultura e della storia al Pontificio Collegio Gallio: la delegazione Fai di Como ha riaperto al pubblico il chiostro maggiore, lo scalone monumentale affrescato e l’aula magna, con inedito accesso alla balconata. Spazi normalmente non fruibili all’interno di una delle scuole più antiche d’Europa, fondata nel 1583 dal cardinale Tolomeo Gallio, impreziositi a livello pittorico e architettonico dalla mano di due artisti locali di primissimo piano, come Agostino Silva e Carlo Innocenzo Carloni.