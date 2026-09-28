Erba, donna di 64 anni morta nella piscina di casa

Una donna di 64 anni è stata trovata morta nella piscina privata della sua abitazione a Erba. Il corpo è stato rinvenuto dall’ex marito, che vive nella stessa casa. L’uomo ha dato l’allarme e allertato i soccorsi ma per la pensionata non c’era più nulla da fare. Accertamenti dei carabinieri.

La 64enne aveva una disabilità e si spostava su una sedia a rotelle, trovata a bordo piscina. Il convivente della donna, 76 anni, ha trovato il corpo riverso nella piscina della loro villetta attorno alle 13 di ieri. Ha provato ad intervenire e ha chiamato i soccorsi, ma la donna era già morta quando è stata portata fuori dall’acqua.

Sono intervenuti i carabinieri di Erba per un sopralluogo. Sembra che sul corpo della donna non ci fossero evidenti segni di violenza. L’ipotesi è che la 64enne abbia avuto difficoltà una volta entrata in acqua e che sia annegata nella piscina senza riuscire ad uscire o a chiedere aiuto. Saranno comunque gli accertamenti disposti dalla procura di Como a fare chiarezza sulla causa della morte della donna.

I carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti. La villetta in cui è avvenuta la tragedia è stata sequestrata e resta a disposizione degli inquirenti. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Erba e del reparto operativo di Como con gli esperti del nucleo investigativo.