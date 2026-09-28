Calcio femminile, partenza da sogno in serie A: vincono Como Women e Como 1907

Esordio perfetto per il calcio femminile comasco. Doppia vittoria nella prima giornata di serie A, con le due squadre del territorio che partono con tre punti e tanto entusiasmo.



Festa grande al Lambrone di Erba, dove il Como 1907 travolge 4-1 il Milan in una prima da sogno. Protagonista assoluta la norvegese Haavi, autrice di una doppietta da applausi. Il Milan si sveglia nella ripresa e accorcia al 69′ con Grimshaw su invito di Renzotti, poi sfiora il pari con Kamczyk al 90′. Nel recupero però le lariane dilagano in contropiede: Wiankowska firma il 3-1 e Wullaert chiude i conti a porta vuota sul regalo della difesa rossonera per il definitivo 4-1.

Nel prossimo turno il Como 1907 sarà impegnato in trasferta a Napoli.

A Narni è il Como Women a colpire per primo. Contro la Ternana, le ragazze di Tramezzani passano subito in vantaggio grazie all’autorete di Martins. Le umbre reagiscono e trovano il pari poco dopo la mezz’ora con Hornemann. Nella ripresa però ci pensa Nielsen a decidere tutto: alla prima presenza in Serie A arriva anche il primo gol in Italia, quello che vale il 2-1 finale e i primi tre punti del campionato 2026-2027.

Lariane ora attese dalla sfida interna con l’Inter.



Due vittorie, sei gol, un segnale forte: il calcio femminile comasco c’è, e vuole essere protagonista.