Protezione civile, al via “Extramuro 2026”: esercitazione congiunta Italia-Svizzera tra Ticino e Lombardia

Seconda edizione per “Extramuro”, il programma di formazione congiunta tra Italia e Svizzera-Cantone Ticino in materia di protezione civile previsto dagli accordi bilaterali per il soccorso reciproco in caso di emergenze transfrontaliere.

Dopo la prima edizione del 2024, l’iniziativa torna dal 1° al 9 ottobre con due moduli: il 1 e 2 ottobre a Pollegio (Svizzera) e dal 5 al 9 ottobre a Erba, Merone e Pusiano. Base logistica e campo scuola al Centro Polivalente di Emergenza di Erba.

Il programma, coordinato dalla Direzione generale sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia con la collaborazione di vigili del fuoco, Areu Lombardia, Provincia di Como e Centro di cooperazione di polizia e doganale di Chiasso, arriva dopo il modulo “Italia in Svizzera” di giugno in Ticino dedicato al personale italiano.

Questo secondo modulo, denominato “Svizzera in Italia”, è invece rivolto al personale della milizia di Protezione Civile del Cantone Ticino. Obiettivo: rafforzare l’integrazione tra i due sistemi di protezione civile e garantire una sinergia efficace in caso di attivazione delle richieste di supporto in scenari di emergenza.

La chiusura è prevista venerdì 9 ottobre a Erba con la cerimonia conclusiva.

Nei giorni di attività, sul territorio, personale italiano e svizzero opererà con mezzi e uniformi riconoscibili.