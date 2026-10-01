Morto l’architetto Mario Di Salvo, sabato a Rebbio l’ultimo saluto

E’ morto l’architetto Mario Di Salvo, classe 1937, storico e urbanista, che ha firmato i progetti di opere quali l’attuale piazza Volta di Como. Nel 1990 ha fondato gli Amici dei Musei, sodalizio che lo ricorda come “abile professionista, appassionato promotore di significative attività culturali legate alla città di Como e al territorio, esempio di visione e sensibilità che perseguiremo in sua memoria anche in futuro”. Il funerale sarà celebrato sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Rebbio.