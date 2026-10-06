Canzo, cade sul sentiero del Cornizzolo: 24enne soccorso nel bosco

Intervento di recupero di un escursionista ieri, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino e Speleologico-XIX Delegazione Lariana.

L’allarme è scattato intorno alle 15 per un ragazzo di 24 anni infortunato lungo il sentiero numero 7 che dal Cornizzolo scende a Gajum, a metà percorso nella Valle di Tenora, a circa 700 metri di quota nel bosco fitto sopra Canzo.

Sul posto le squadre territoriali, arrivate prima con i mezzi fuoristrada e poi proseguendo a piedi. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato a valle con la barella portantina per circa un chilometro, fino all’ambulanza che lo ha preso in carico per il trasporto in ospedale.

Intervento concluso intorno alle 17 con il rientro delle squadre.