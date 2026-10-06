Porlezza, domenica 11 ottobre torna la Mostra Zootecnica sul Ceresio

Dieci edizioni per una tradizione che non si limita a rinnovarsi, ma interroga il futuro dell’agricoltura sul territorio. Domenica 11 ottobre 2026 il Parco di Porto Letizia a Porlezza ospiterà la 10ª Mostra Zootecnica sul Ceresio, dedicata ad allevatori, imprenditori agricoli e a chi rappresenta il patrimonio produttivo, ambientale e culturale delle Valli del Lario e del Ceresio.

Quest’anno la novità è il ritorno della Comunità Montana Lario Intelvese, che affianca gli organizzatori storici – Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Consorzio Bim del Ticino di Porlezza e Comune di Porlezza – rafforzando il legame tra i due territori.

“Il mondo agricolo non è soltanto memoria e tradizione, ma può e deve essere considerato una vera leva di sviluppo”, sottolinea Mario Pozzi, presidente della Comunità Montana Lario Intelvese. “Produce economia, tutela il paesaggio e conserva un patrimonio di conoscenze che rischia di andare perduto. Far conoscere ai giovani il mondo agricolo significa mostrare loro che esistono opportunità professionali capaci di coniugare lavoro, innovazione e appartenenza al territorio”.