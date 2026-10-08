A Vighizzolo una folla commossa si è riunita per l’ultimo saluto a Gabriele Pennati

Una folla commossa si è stretta alla famiglia di Gabriele Pennati, il 17enne morto mercoledì 30 settembre in un incidente stradale mentre tornava a casa in moto dopo la scuola. Una tragedia che ha sconvolto compagni e amici e l’intera comunità.

Presenti moltissimi ragazzi, suoi coetanei, amici e compagni di scuola che si sono ritrovati nella chiesa parrocchiale di Vighizzolo, frazione di Cantù, per l’ultimo saluto al 17enne e affrontare insieme un dolore che lascia senza parole.

Dal Liceo Fermi, scuola frequentata da Gabriele, tutta la comunità scolastica ha voluto essere presente e per questo è stata disposta l’uscita anticipata alle 14 per consentire a tutti di raggiungere la chiesa dove dalle 14.30 era prevista la recita del rosario.

Dal giorno dell’incidente si sono susseguiti momenti di ricordo e di omaggio a Gabriele in attesa dell’ultimo saluto.