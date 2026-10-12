La Provincia: Diego Minonzio lascia la direzione, al suo posto Lorenzo Mottola

Cambio al vertice del quotidiano La Provincia. Diego Minonzio lascia la direzione. Al suo posto arriva Lorenzo Mottola, che lascia l’incarico di vicedirettore di Libero.

“Amico e collega intelligente – ha scritto Minonzio nel suo saluto – duttile e preparato con il quale si sono condivisi anni intensi, culminati nell’inchiesta sull’Affittopoli milanese che ha portato alle dimissioni del Cda del Pio Albergo Trivulzio. Lorenzo saprà gestire al meglio la delicata transizione finale dalla carta al digitale che coinvolge tutto il mondo dell’informazione”.