Italia e Svizzera unite nelle emergenze, conclusa l’esercitazione Extramuro

Italia e Svizzera fianco a fianco nella gestione delle emergenze. Conclusa a Erba la seconda edizione di Extramuro, il programma di formazione congiunta tra i due Paesi, dedicato alla protezione civile e alla gestione delle emergenze transfrontaliere.

All’evento finale ha partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, insieme ai rappresentanti degli enti e delle strutture che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Attraverso attività formative ed esercitazioni sul territorio, Lombardia e Canton Ticino hanno consolidato la conoscenza reciproca delle procedure, delle modalità operative e dei sistemi di intervento dei due Paesi, rafforzando la capacità di operare insieme qualora, in occasione di un’emergenza, si renda necessario attivare le procedure di mutuo soccorso previste dagli accordi tra Italia e Svizzera.