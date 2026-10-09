Ozono, soglia superata per 72 giorni a Como. La situazione peggiore a Bergamo e Monza

Temperature record, ma anche livelli di ozono allarmanti. Nella torrida estate appena conclusa, in provincia di Como sono stati 72 i giorni in cui la concentrazione ha superato il limite. Un dato che si inserisce in un quadro preoccupante per la Lombardia, come emerge da un bilancio tracciato da Legambiente.

Le città più colpite nella scorsa estate sono state Bergamo e Monza, entrambe con oltre 110 giorni di aria insalubre. In altre parole, nell’intero periodo caratterizzato da clima estivo, ovvero tra maggio e settembre, in queste città la qualità dell’aria è risultata pessima per quattro giorni su cinque.

“Anche a Como le concentrazioni di ozono nell’aria hanno raggiunto valori molto alti – sottolinea Enzo Tiso, responsabile del circolo Legambiente Angelo Vassallo di Como – I giorni di superamento nel 2026 della media mobile sulle 8 ore di 120 microgrammi per metro cubo sono stati 72. L’attuale normativa prevede che questo limite non sia superato più di 25 volte, una soglia che per l’Organizzazione mondiale della sanità comunque non è sufficientemente cautelativa”.

“I valori della concentrazione di ozono in atmosfera misurati nei capoluoghi della Lombardia sono drammaticamente alti, e in forte aggravamento rispetto agli anni precedenti, anche per effetto della stagione estiva secca e calda – spiega Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia – Ridurre le concentrazioni atmosferiche di ozono richiede un grande sforzo perché bisogna intervenire su traffico, industrie e allevamenti e in particolare sul taglio delle emissioni di metano, tra i principali precursori dell’ozono”.

“L’ozono – ricorda ancora Legambiente – è un gas tossico per i tessuti di tutti gli organismi viventi, al punto di causare importanti danni alle colture agrarie e alle specie forestali, oltre ad essere un forte irritante per le mucose respiratorie e oculari”:

Il tema sarà affrontato domani alle 10.30 a Camnago Volta con Roberto Boffi, uno dei principali esperti in Italia di danni da inquinamento ambientale, che presenterà il suo libro “I tuoi scudi antismog. Dalle piante che purificano la casa ai consigli per la vita all’aperto: come proteggersi dall’inquinamento”.