Colpi in serie al b&b a Villa Guardia, denunciato 20enne

Furti in serie in un bed&breakfast e ristorante di Villa Guardia, colpito tra volte in poche settimane con le stesse modalità. Il presunto ladro però non l’ha fatta franca. Dopo la denuncia dei titolari ai carabinieri, i militari dell’Arma hanno avviato le indagini e sono risaliti al sospetto autore dei raid, un 20enne italiano. Il giovane è stato denunciato a piede libero per furto aggravato continuato.

Il 20enne è stato identificato dai carabinieri della stazione di Fino Mornasco. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovane avrebbe colpito per tre volte nell’arco di due mesi: nelle notti del 12 agosto, del 30 settembre e, l’ultima in ordine di tempo, dell’8 ottobre scorso.

Identiche in ogni colpo le modalità di azione. Il ladro riusciva a introdursi nella struttura forzando le porte d’ingresso o utilizzando appositi codici passkey. Una volta entrato nella struttura ricettiva, puntava direttamente alla cassa. Complessivamente, il 20enne ha rubato 940 euro in contanti.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Como, hanno permesso di risalire al 20enne responsabile. I militari dell’Arma hanno chiesto e ottenuto un decreto di perquisizione locale e domiciliare nei confronti del sospettato. Nell’abitazione e nell’auto dell’indagato i militari hanno trovato e sequestrato alcuni capi d’abbigliamento – tra cui scarpe da ginnastica, magliette, un polo e una felpa – perfettamente identici a quelli immortalati dai sistemi di videosorveglianza durante l’azione del ladro. Recuperata e restituita anche una parte del denaro rubato ai gestori della struttura.