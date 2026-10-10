Blevio, cinque giorni di lavoro sulla Lariana: strada chiusa dalle 23 alle 5. Altri interventi da Torno a Nesso

Lavori in corso sulla Lariana, si comincia lunedì e proseguiranno fino a sabato 17 ottobre. Interventi di manutenzione straordinaria programmati in orario notturno per limitare i disagi alla viabilità su una strada che, di giorno, è di per sé già congestionata e in balia di lunghi serpentoni d’auto. A Blevio, nel tratto compreso tra la farmacia del paese e il famoso resort affacciato sul Lario, la provinciale sarà chiusa dalle 23 alle 5 del mattino e non più dalle 22 alle 5.45 come indicato inizialmente dall’amministrazione di Villa Saporiti. Una scelta che sicuramente limiterà i disagi sulla trafficata strada vista lago, ma – vale la pena precisarlo – si tratta di quasi due ore di lavoro in meno ogni notte. Non sono quindi da escludere ritardi sul cronoprogramma di partenza.

La provinciale Lariana, nel Comune di Blevio, interessata da lavori di manutenzione straordinaria

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori oggettivamente utili in un punto in cui la strada è piuttosto ammalorata. Per motivi di sicurezza, durante le attività non sarà quindi possibile mantenere il transito dei veicoli, che sarà però ripristinato la mattina successiva, ben prima dell’orario di punta in cui molti lavoratori si mettono in viaggio verso il capoluogo lariano. Spetta alla ditta incaricata dei lavori predisporre la segnaletica necessaria e delimitare l’area del cantiere. La strada, come detto, tornerà percorribile dalle 5 del mattino, quando dovranno essere rimosse o adeguatamente messe in sicurezza tutte le attrezzature, i materiali e i mezzi impegnati nei lavori. E se gli interventi dovessero necessariamente proseguire oltre l’orario stabilito, il traffico dovrà essere regolamento dai movieri. Cinque giorni di lavori, quindi, con l’ultima chiusura attesa nella notte tra venerdì e sabato.

E a Blevio i lavori non riguarderanno soltanto la provinciale. Nella frazione Girola, una delle più colpite dall’alluvione di un anno fa, è stato montato il ponte Bailey ed è stata ripristinata la viabilità nella zona.

Il ponte Bailey montato nella frazione Girola, a Blevio, sopra l’omonimo torrente dove il violento maltempo di settembre 2025 aveva causato l’interruzione della viabilità

Lariana interessata da lavori anche in altri punti, cioè a Torno, per 600 metri nel centro abitato, nel vicino Comune di Faggeto Lario, per circa 700 metri in corrispondenza dell’intersezione con la provinciale 43, poi a Pognana Lario e Nesso, da Quarzano a Careno e, infine, a Lezzeno per circa 400 metri in diversi punti del centro abitato. Lavori di manutenzione della strada che rientrano nel piano di miglioramento della viabilità sulla Lariana, a cui si aggiungeranno interventi decisamente più impegnativi, a Blevio e non solo, destinati ad allargare la strada e renderla più fruibile come emerso nel corso del vertice in Provincia.