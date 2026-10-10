Cantù attende Napoli al PalaDesio. Coach Vitucci: “Vogliamo reagire”

Una sfida impegnativa per l’Acqua San Bernardo Cantù, ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Domenica 11 ottobre alle 17 i biancoblù ospitano Napoli al PalaDesio, per la terza giornata della Serie A di basket. Per i canturini è l’occasione per sbloccare la classifica e lasciarsi alle spalle un avvio complicato, ma l’avversario è tra i più in forma del momento. Gli ospiti hanno vinto entrambe le gare disputate e dividono il primo posto con Virtus Bologna, Treviso, Venezia e Udine. Cantù invece è ancora a 0 punti, in fondo al gruppo insieme a Trieste, Reggio Emilia, Scafati e Maxima Roma, dopo le sconfitte subite proprio contro Venezia e Udine.

Della forza di Napoli è ben consapevole l’allenatore canturino Frank Vitucci, che alla presentazione dell’incontro mette in guardia i suoi giocatori. «Affrontiamo una squadra di grandi ambizioni, tra le migliori del campionato – spiega il tecnico – Napoli ha fisicità e talento di assoluto livello. Servirà una grande prestazione, fatta di energia, intensità e massima attenzione». Poi la richiesta di una reazione. «Vogliamo reagire dopo l’ultima sconfitta – aggiunge – e dare un segnale forte, anche per ripagare il sostegno dei nostri tifosi».

Il riferimento è al ko di lunedì 5 ottobre, quando Cantù ha ceduto in casa a Udine per un solo punto, dopo un tempo supplementare. Prima ancora era arrivata la sconfitta all’esordio, in trasferta sul campo della Reyer Venezia. I 2 risultati negativi, però, non cambiano i piani della società.

Il direttore generale Simone Giofrè ricorda infatti che il vero obiettivo della stagione è la permanenza in Serie A. «Lottiamo per salvarci» spiega il dirigente, che ammette anche come il gruppo non sia ancora affiatato, perché in estate diversi giocatori hanno avuto problemi fisici e la preparazione ne ha risentito. Contro i campani, secondo Giofrè, servirà dunque una buona dose di «sana incoscienza». Per una formazione ancora in cerca del proprio equilibrio, del resto, battere una delle prime della classe avrebbe un valore doppio. Porterebbe i primi 2 punti e darebbe ai biancoblù la fiducia necessaria per affrontare le prossime giornate.