Cantù, domenica torna la Fiera del Crocifisso con la 123ª Mostra Zootecnica

Torna come da tradizione la terza domenica di ottobre uno degli appuntamenti più amati di Cantù.

Domenica 18 ottobre dalle ore 9.30 in via Brighi e viale alla Madonna si terranno la Fiera del Crocifisso e la 123ª Mostra Zootecnica.

Una giornata di festa che celebra la tradizione agricola del territorio, tra esposizione di oltre 60 capi di bestiame, mercato agricolo autunnale, degustazioni a cura dei macellai canturini, l’esposizione dei mezzi della Protezione Civile, i giochi dei nonni e un percorso didattico alla scoperta degli animali con attività di pet therapy, onoterapia, psicomotricità e il tradizionale battesimo della sella, con tante attività per grandi e piccini.

L’inaugurazione è in programma alle ore 9.30.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Cantù e dalla Pro Loco Pro Loco per Cantù.

Sul fronte viabilità, dalle ore 6 al termine della manifestazione viale Madonna, via Brighi, piazzale XXVI Aprile e le vie limitrofe saranno interessati da modifiche alla circolazione.