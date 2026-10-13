Il Rally Aci Como-Villa d’Este decisivo per l’assegnazione dello scudetto 2026

Conto alla rovescia per la 45ª edizione del Rally Villa d’Este Trofeo Aci Como. Due giornate di gara con partenza e arrivo in piazza Cavour a Como e quartier generale a Lariofiere di Erba. La gara si svolgerà sabato 7 e domenica 8 novembre. Le prove speciali saranno “Alpe Grande” (in Valle Intelvi), “Val Cavargna”, “Città di Como” (sul tracciato Camnago-Ponzate-Civiglio), “Bellagio” e “Pian del Tivano” (nel Triangolo Lariano).

La presentazione ufficiale della manifestazione è in programma martedì 3 novembre alle 11 a Villa d’Este.

La corsa sarà decisiva per l’assegnazione del titolo tricolore del Campionato Italiano Rally Challenger.

In lizza quattro piloti: il veneto Marco Signor guida la classifica con 70 punti; insegue il piemontese Corrado Pinzano a quota 52; terzo il bresciano Stefano Albertini (48), quarto il varesino Giuseppe Dipalma (44). Quinto, ma matematicamente estromesso dalla lotta per lo scudetto, il comasco Alessandro Re (36), vincitore lo scorso anno della gara comasca.

Gli orari delle prove speciali

Sabato 7 novembre: partenza alle 15.01 da piazza Cavour. Si inizia con la PS1 Alpe Grande 1 (12,60 km, alle 16, partenza da Schignano), poi la Val Cavargna (14,69 km, poco dopo le 17, con il via a Carlazzo).

In serata il secondo passaggio sull’Alpe Grande alle 19.40, in notturna per tutti, e la spettacolare Città di Como (3 km da Camnago, Ponzate e l’arrivo a Civiglio).

Domenica 8 novembre: ripartenza da Lariofiere alle 7.31. Doppio passaggio su Bellagio (alle 8.30 e alle 12.50, con il via dal Ghisallo) e Nesso (alle 9.30 e alle 13.53, con la salita verso Sormano) per altri 51 km cronometrati su 167 km totali. Arrivo finale a Como alle 15.31, con le premiazioni in piazza Cavour.

A completare il programma lo shakedown ad Asso, sabato mattina dalle 8.30 alle 13 in due turni.

Chiusura strade

Aci Como ha comunicato con largo anticipo gli orari di chiusura delle strade che ospiteranno le prove speciali. I trasferimenti, invece, saranno regolarmente aperti al traffico.



SHAKEDOWN–ASSO

Sabato 7 novembre 2026. Strada chiusa al traffico dalle ore 7.30 alle 10.35 e dalle ore 10.50 alle 13.15, e comunque fino al passaggio della vettura “Scopa” dopo l’ultimo concorrente. Al termine, la strada sarà immediatamente riaperta. Comuni interessati: Asso e Sormano:

Tratto chiuso: Provinciale 44 dal bivio per Rezzago in località Gemù fino a Sormano, all’altezza di via Parroco Tavola n°1.



P.S. 1/3–ALPE GRANDE

Sabato 7 novembre 2026. Chiusura al traffico dalle ore 14.34 alle 18.04 e dalle ore 18.40 alle 21.40. Comuni interessati: Schignano (frazione Occagno), Cerano d’Intelvi, Centro Valle Intelvi. Tratto chiuso: Provinciale 15 da Schignano.

P.S. 2–VAL CAVARGNA

Sabato 7 novembre 2026. Chiusura al traffico dalle ore 15.42 alle 19.12. Comuni interessati: Carlazzo, Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Cavargna.

Tratti chiusi: Provinciale 10 da Carlazzo; Provinciale 11 fino in località Crotto Funghetto

P.S.4–CITTÀ DI COMO

Sabato 7 novembre 2026. Chiusura al traffico dalle ore 18.18 alle 23.18 e comunque fino al passaggio della vettura “Scopa” dopo l’ultimo concorrente.

Deroga residenti: ai soli residenti che abitano lungo le strade della prova speciale sarà consentito il transito lungo il tracciato fino a 1 ora e 30 minuti prima dell’inizio. Per loro, la chiusura definitiva scatterà alle ore 19.30.

Comuni interessati: Como e Tavernerio. Tratti chiusi: via Pannilani, via Navedano, via della Libertà, via Franchi, via della Pila, via Zampiero (Como), Provinciale 37, via Volta, via Monte Rosa (Ponzate di Tavernerio), via Antonio Ghislanzoni (Como)

P.S. 5/7–BELLAGIO

Domenica 8 novembre 2026. Chiusura al traffico dalle ore 7.04 alle 10.34 e dalle ore 11.53 alle 14.53. Comuni interessati: Magreglio e Bellagio. Tratti chiusi: via Pian Rancio; Provinciale 41 fino al Bivio Scegola (civico 172 di via Vallassina)

P.S. 6 / 8 – PIAN DEL TIVANO

Domenica 8 novembre 2026. Chiusura al traffico dalle ore 8.04 alle 11.34 e dalle ore 12.53 alle 15.53. Comuni interessati: Nesso, Veleso, Zelbio, Sormano:

Tratti chiusi: Provinciale 44 da Nesso (altezza prime case, civico 70B) fino al bivio per il Muro di Sormano. Parcheggio della Colma ( a destra in senso di marcia), strada a sinistra del ristorante “Ministro” (via Camilla Pesenti).

La cartina della gara









