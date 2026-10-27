Como, nuovi parcheggi per le moto in pieno centro città

Nuova pennellata in centro a Como: in via Coloniola, a due passi da viale Geno, dalla funicolare e dal lungolago di Como, arrivano nuovi parcheggi gratuiti per le moto. Soltanto nei giorni scorsi, la giunta ha varato una serie di nuovi provvedimenti, con nuove strisce blu in arrivo. Si aggiornano inoltre le aree di sosta agevolata, le cosiddette Asa, che porteranno un aumento dei permessi per i residenti. E mentre il tema parcheggi divide la città, per i motociclisti – comaschi e turisti – arrivano nuovi posteggi in pieno centro.