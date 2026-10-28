Il Como 1907 vola ai sedicesimi di Coppa Italia Primavera.
Al Centro Sportivo Volontè di Rovello Porro i ragazzi di Gianluca Falsini battono 2-0 il Pescara, centrando la prima vittoria nella competizione dopo tre anni e la qualificazione al prossimo turno.
Decidono due giovani italiani: nel primo tempo Andrea Ballone, capitano di giornata, sblocca su assist di Matteo Papaccioli, convocato la sera prima in prima squadra da Cesc Fàbregas per la trasferta di Torino in serie A.
A 15′ dalla fine il raddoppio che vale il passaggio del turno: Davide Zamagni serve Kevin Fustini che da distanza ravvicinata fa 2-0.
Sabato 31 ottobre si torna in campo per il campionato: al Volontè arriva l’Atalanta per la nona giornata di Primavera 1.
Coppa Italia Primavera, Como ai sedicesimi: 2-0 al Pescara
Il Como 1907 vola ai sedicesimi di Coppa Italia Primavera.