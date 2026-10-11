“Una strada tutta per loro”, a scuola senz’auto: il parcheggio diventa area giochi per i bambini

Strada chiusa al traffico fino alle 17 davanti alla scuola di Castelnuovo Bozzente e parcheggio liberato dalle auto e consegnato ai bambini.

È riuscita l’iniziativa “Una strada tutta per loro” che, nonostante la pioggia caduta alle 8 del mattino, ha costretto i genitori a parcheggiare più distante dal solito per accompagnare i figli a scuola.

Una scelta che, sottolinea l’amministrazione, è proprio un insegnamento: non serve arrivare con l’auto fino all’ingresso in caso di maltempo, la sicurezza e il diritto dei bambini a camminare spensierati in una strada libera dalle macchine viene prima di tutto.

Le maestre hanno trasformato il grande parcheggio, solitamente occupato dalle auto, in un’area giochi a cielo aperto: circuiti per auto a pedali e monopattini con rotonda e attraversamento pedonale, gare di corsa in stile pista di atletica e attrezzi da ginnastica.

“Un’esperienza che replicheremo – fanno sapere dal Comune – coinvolgendo anche fasce più grandi di bambini e ragazzi”.

L’obiettivo è invitare a ripensare l’uso degli spazi urbani e a invertire le priorità: “Lasciare l’auto qualche metro più in là significa dare più valore alla sicurezza dei più piccoli che alle comodità personali”.