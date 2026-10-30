Fiorio Cup, c’è anche la comasca Tamara Molinaro a sfidare l’Europa

Sarà un’edizione speciale, carica di emozioni. La 6ª Fiorio Cup, al via domani a Ceglie Messapica, in Puglia, quest’anno diventa Trofeo Alex Fiorio, in memoria del suo ideatore, recentemente scomparso.



Tra i protagonisti chiamati a onorare al meglio il suo ricordo ci sarà anche la comasca Tamara Molinaro, pronta a difendere i colori azzurri nella sfida Italia contro Resto d’Europa.

La pilota lariana farà parte del Team Italia insieme a Roberto Daprà, fresco campione italiano dopo il Rally di Sanremo, Giovanni Trentin e Matteo Bernini. Di fronte il Team Europa con Henning Solberg (Norvegia), Pontus Tidemand (Svezia), Eliott Delecour (Francia) e Hedda Hosas (Norvegia).

In palio non c’è solo una coppa, ma l’eredità di Alex Fiorio: l’idea di un confronto alla pari, tra giovani talenti, al volante di vetture identiche, le Skoda Fabia Rally2 gommate Pirelli della PA Racing di Alessandro Perico.

Il weekend entra nel vivo già domani con le ricognizioni sul percorso di oltre 4 chilometri ricavato nella Masseria Camarda, da anni residenza della famiglia Fiorio, e con il tradizionale abbraccio della gente in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica.

Un’edizione che vuole essere prima di tutto un omaggio a chi questa gara l’ha sognata e costruita.