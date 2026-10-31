AI, il progetto a supporto delle imprese: la presentazione in Brianza

È nata in Brianza ed è la prima nel suo genere in Italia. Si chiama Igor ed è l’intelligenza artificiale pensata per aiutare concretamente le imprese nel lavoro di tutti i giorni. Ieri la presentazione ufficiale a Meda, con i vertici di Enplin, azienda informatica fondata nel 1996 dai fratelli Marco e Matteo Martinoli che quest’anno celebra il suo 30° anniversario. Presenti all’evento, tra gli altri il presidente del consiglio regionale Federico Romani e l’assessore Alessandro Fermi.

Igor è uno strumento specializzato, addestrato esclusivamente sulle informazioni specifiche di ogni singola azienda: cataloghi, schede tecniche, documenti, contratti, listini, informazioni commerciali e dati gestionali. Il risultato: basta fare una domanda per accedere immediatamente a tutte le informazioni aziendali, senza dover cercare in archivi diversi. Il punto chiave è la riservatezza, in questo caso viene messa al centro la protezione delle informazioni aziendali, a differenza delle AI generaliste che apprendono sul web. Un progetto 100% brianzolo, nel solco della nuova legge lombarda.

Un progetto sviluppato in Brianza e non nella Silicon Valley: IGOR nasce nel cuore di uno dei territori italiani a maggiore vocazione imprenditoriale”, è stato sottolineato durante la presentazione. La presentazione arriva a tre giorni dall’approvazione, da parte del Consiglio della Lombardia, della nuova legge su ricerca, innovazione e intelligenza artificiale – la prima in Italia a livello regionale.

Una norma che promuove l’uso responsabile, il trasferimento tecnologico, la formazione delle competenze e il supporto ai piccoli Comuni, stabilendo un principio chiaro: l’intelligenza artificiale è uno strumento di supporto, sempre sottoposto al controllo e alla responsabilità umana.