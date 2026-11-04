Meraviglioso e storico Como in Champions: vittoria per 9-1 a Lens

Serata indimenticabile, storica e meravigliosa per il Como: nella partita di Champions League in trasferta con il Lens i lariani si sono imposti con il punteggio di 9-1. Una notte destinata a entrare nella storia del calcio italiano.

Per i lariani arriva così la prima storica vittoria in trasferta in Champions League, con un risultato che entra negli annali della competizione come il più largo di sempre. Nella più importante competizione europea finora solo in una gara una squadra aveva segnato 9 gol, il Bayern il 17 settembre del 2024, nella vittoria per 9-2 contro la Gnk Dinamo.

Con questa affermazione il Como sale al quarto posto nella classifica di Champions League con 9 punti alle spalle di Psg e Real Madrid (12) e Arsenal (10). Tasos Douvikas, autore di tre reti, è il nuovo capocannoniere della coppa. Festeggia anche il giovane Matteo Papaccioli, 18 anni, autore della terza rete. Sesta affermazione consecutiva, tra campionato e Champions.

Una gara dominata dai lariani, che erano reduci dal 4-1 al Manchester United, la stessa squadra che ieri sera ha battuto per 3-2 la Roma, alla faccia di chi aveva troppo frettolosamente giudicato la vittoria del Como come fin troppo facile contro un avversario dimesso.

