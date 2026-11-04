“Favole e novelle del Lago di Como”, il 14 novembre la presentazione nella sede di Etv

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra dieci giorni la presentazione ufficiale di “Favole e novelle del Lago di Como”. L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre nell’auditorium di Espansione Tv, in via Sant’Abbondio 4 a Como. Un’occasione unica per incontrare gli autori, acquistare in anteprima il volume e farselo autografare. La distribuzione nelle librerie, nelle edicole e negli store digitali scatterà, invece, il 23 novembre.



“Dopo Miti e Leggende” e “Storie e Misteri”, quest’opera conclude la trilogia a fumetti – ambientata sul Lago di Como – scritta da Dario Campione e realizzata da due fra i maggiori disegnatori del panorama nazionale: Claudio Villa e Alessandro Piccinelli. L’opera è composta da 78 tavole originali nelle quali sono raccolte 7 storie della tradizione favolistica comasca: La Scendiroela, versione laghée di Cenerentola ambientata nel castello di Bellagio e tratta dalle narrazioni orali raccolte negli anni Settanta da alcuni studiosi di usanze locali; la Principessa triste che viveva nel castello di Santa Maria Rezzonico; La volpe e il lupo, fiaba anch’essa della tradizione orale, ma della Val Sanagra; Il cavallino e la miniera, ambientata in Val Cavargna, territorio in cui si estraeva il ferro; Il drago a tre teste; e poi ancora La Giubiana, megera presente in tutto il folclore lombardo; e Il Gigiàt, animale fantastico che popola i racconti dei territori alpini.



“Favole e novelle del Lago di Como” sarà in distribuzione dal 23 novembre mentre è già possibile prenotare il libro a fumetti oltre che nelle librerie e nelle edicole anche sui principali portali online ma, come detto, l’occasione per incontrare gli autori e scoprire il lavoro che ha portato a questa nuova opera, edita da Etv Publishing, si presenta sabato 14 novembre alle 11. Il pubblico potrà scoprire aneddoti e curiosità a partire dalla voce dei protagonisti. Campione, Villa e Piccinelli saranno poi a disposizione per il firmacopie. L’appuntamento a Como nella sede di Etv è libero e gratuito, previsto anche un momento di rinfresco per una chiacchierata informale tra lettori, appassionati del fumetto e le penne che lo hanno creato.