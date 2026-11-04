Rally Aci Como, si entra nel vivo: road book a Erba, sabato la partenza da piazza Cavour

Il Rally Aci Como Trofeo Villa d’Este. Dopo la presentazione ufficiale ora si passa alla fase operativa.
Tra poche ore, dalle 17 alle 21 di giovedì, a Lariofiere a Erba è in programma la distribuzione dei road book, il libro di gara, agli equipaggi (gli iscritti sono in totale 69).
Si proseguirà anche venerdì mattina, giorno in cui, dalle 8.30 alle 20.30, sono in programma le ricognizioni con vetture di serie. Alle 20.30 scattano le verifiche sportive e tecniche.
Sabato e domenica poi la gara.
Dalle 8.30 è in programma lo shakedown ad Asso, la prova delle auto in assetto da corsa.
Poi alle 15 la partenza da piazza Cavour a Como, in diretta su Espansione Tv, al pari della prima prove speciale, l’Alpe Grande, che scatta alle 16.04. Seguiranno la Val Cavargna alle 17.12, l’Alpe Grande 2 alle 19.40 e alle 21.18 il tratto cronometrato – pure in diretta su Etv – “Città di Como”, da Camnago a Civiglio.
Dopo il riordino notturno a Lariofiere ci si sposta nel Triangolo Lariano con le Bellagio 1 alle 8.34, seguita dalla Pian del Tivano 1 alle 9.34. Seguirà, alle 12.53, la Bellagio 2, in diretta su Espansione Tv e l’ultimo tratto cronometrato, la Pian del Tivano 2 alle 13.53.
L’arrivo finale sarà in piazza Cavour alle 15.31, pure in diretta su Etv, con le premiazioni e la cerimonia del podio per i primi tre classificati.
Le strade verranno chiuse circa 90′ minuti prima del passaggio della corsa. Sul tratto Camnago-Civiglio lo stop sarà dalle 18.18, con i residenti sulla prova autorizzati al transito fino alle 19.30. Non oltre.