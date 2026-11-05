Validità tricolori 2027, il Rally Aci Como nel Campionato italiano asfalto

Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2027 avrà ancora una volta validità tricolore e farà parte del Campionato italiano asfalto; il Rally Valle Intelvi nella Coppa di Zona. La notizia è arrivata da Roma alla vigilia dell’edizione 2026 della corsa, in programma il prossimo fine settimana sulle strade lariane.

La Giunta Sportiva Aci ha infatti approvato l’elenco completo delle Titolazioni Aci Sport 2027. Il documento definisce il quadro completo delle competizioni titolate in programma per la prossima stagione sportiva automobilistica, con tutte le gare che saranno valide per i Campionati, Coppe, Trofei e i diversi titoli Aci Sport che andranno poi a comporre il calendario 2027.

Il Rally Aci Como sarà nel Tricolore Asfalto con Coppa Valtellina (Sondrio), Rally Valli Ossolane (Verbania), Rally della Marca (Treviso), Rally 1000 Miglia (Brescia) e Rally di Bassano (Vicenza).

A fare compagnia al Rally della Valle Intelvi (pure proposto da Aci Como) nella Coppa di Zona ci saranno, oltre allo stesso Rally Aci Como, Rally Prealpi Orobiche (Bergamo), Coppa Valtellina (Sondrio), Rally Coppa Camuna (Brescia), Rally del Sebino (Bergamo) e Rally 1000 Miglia (Brescia). Il Rally dei Laghi a Varese sarà la Finale Nazionale della Coppa Italia Rally Aci Sport 2027.

Non soltanto, Aci Como incassa anche la validità tricolore per il Trofeo Classic Lago di Como (Promozione regolarità auto storiche) e per il Lago di Como Ecogreen (Regolarità auto moderna).