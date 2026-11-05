Nesso, cade lungo un sentiero. Soccorso 80enne

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Triangolo Lariano, oggi per una persona infortunata in un luogo impervio nel territorio di Nesso. L’intervento è cominciato nel primo pomeriggio, subito dopo la segnalazione del ritrovamento di un uomo di 80 anni, che non era rientrato a casa. Era caduto mentre si trovava lungo un sentiero, non distante dal centro abitato, vicino alla località Fau, nei pressi della Cappelletta della Madonna.

La centrale ha mandato sul posto l’ambulanza, l’automedica e i tecnici del Soccorso Alpino, arrivati sul posto con quattro soccorritori. Presente anche il nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del fuoco. I tecnici hanno raggiunto il ferito e lo hanno trasportato a valle, dove lo aspettava l’ambulanza. Ė stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna.