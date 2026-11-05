Champions, l’eco della goleada arriva in città. Tra gioco ed emozioni, parlano i tifosi lariani

Nessuna squadra, nella storia della Champions League, ha mai segnato tanto in trasferta quanto il Como mercoledì sera in casa del Lens. In città, il giorno dopo, il 9-1 resta l’argomento principale, anche perché il successo della squadra di Cesc Fabregas arriva alla prima partecipazione assoluta del club al torneo. Del resto basta passare davanti ai negozi ufficiali della società, nel centro storico, per accorgersene, tra maglie e sciarpe biancoblù in vetrina e tifosi e semplici passanti pronti a dire la loro sulla serata europea, tutti spettatori della partita fino al fischio finale, tra chi si sofferma sul gioco della squadra e chi preferisce raccontare le emozioni vissute davanti allo schermo.