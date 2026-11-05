Alzate, il 7 novembre nuovo appuntamento del festival “Terre Incognite”

Nuovo appuntamento per il festival filosofico “Terre Incognite. Vivere l’epoca dell’incertezza”, dedicato ai temi e alle sfide del nostro tempo e promosso dalla BCC Brianza Laghi.
Sabato 7 novembre si parlerà di un tema molto attuale con l’incontro dal titolo “Uno sguardo filosofico sull’intelligenza artificiale”. Relatore sarà Adriano Fabris, professore di filosofia morale dell’Università di Pisa. Modererà Filippo Casati, docente di Filosofia e Storia nei Licei.
L’appuntamento è per sabato alle 17.30 nella Sala Maggi della sede della BCC Brianza e Laghi di Alzate Brianza, in via IV Novembre.