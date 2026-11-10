Nuova illuminazione in viale Varese a Como. Dopo il marciapiede, stanziati i fondi per le luci

L’impianto di illuminazione di viale Varese a Como verrà rimesso a nuovo. Un intervento da 80mila euro approvato dalla giunta comunale, che andrà ad aggiungersi al rifacimento del marciapiede, in fase di completamento.

Il cantiere per la sistemazione del marciapiede tra piazza Cacciatori delle Alpi e via Benzi è stato avviato nell’agosto scorso e dovrebbe essere completato entro la fine di novembre. I lavori procedono per piccoli tratti, andando ad interessare un’area di un centinaio di metri, per ridurre i disagi per la sosta e la circolazione. La fine dell’intervento, salvo imprevisti sarà entro il 30 novembre prossimo.

Completato questo intervento, all’inizio del prossimo anno è in programma anche un lavoro di rifacimento dell’impianto di illuminazione posizionato sullo spartitraffico centrale. La giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato uno stanziamento di 80mila euro per finanziare l’attività di manutenzione straordinaria.

L’impianto, come emerge dai documenti del Comune, ha apparecchi led ormi obsoleti e non funziona più correttamente, lasciando spesso al buio parte del viale. Dopo l’approvazione della delibera di giunta e della determina dirigenziale, l’amministrazione procederà con l’affidamento dei lavori, che dovrebbero essere realizzati tra gennaio e aprile del prossimo anno.