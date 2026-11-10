Como 1907, che orgoglio: un’intera squadra in giro per il mondo con le Nazionali

È una sosta per le Nazionali che il Como 1907 non aveva mai vissuto prima. Tra prime storiche convocazioni, Mondiali giovanili e ritorni con le selezioni maggiori, sono più di venti i giocatori Biancoblu chiamati a rappresentare i colori del proprio Paese.Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la crescita del progetto lariano.

Nazionali maggiori

Italia

Samuele Ricci, Mattia Liberali e Riccardo Cassano sono stati chiamati dal commissario tecnico Roberto Mancini, L’Italia giocherà in Nations League contro Francia e Belgio. Per Liberali e Cassano si tratta della prima storica convocazione in Nazionale maggiore. Cassano poi tornerà nell’Italia Under 18 per giocare il Mondiale di categoria.



Argentina

Nico Paz e Maximo Perrone rappresenteranno l’Albiceleste nelle amichevoli contro Uruguay e Costa Rica.



Croazia

Martin Baturina e Ivan Smolcic scenderanno in campo con la Croazia nei match di Nations League contro Inghilterra e Repubblica Ceca.



Francia

Capitan Lucas Da Cunha tornerà a vestire la casacca dei “Blues” dopo la prima convocazione del mese scorso. Il centrocampista scenderà in campo con la Francia per le gare di Nations League con Italia e Turchia.



Repubblica Democratica del Congo

Il difensore Willy Kambwala vestirà la maglia del Congo nel doppio confronto di qualificazione alla Coppa d’Africa contro la Sierra Leone.



Grecia

Tasos Douvikas è stato convocato dalla Grecia per disputare i match di Nations League contro Olanda e Serbia.



Spagna

Prima convocazione con la Nazionale Maggiore spagnola, campione d’Europa e del Mondo in carica, per Jacobo Ramon. Il difensore farà parte della selezione che affronterà Repubblica Ceca e Inghilterra in Nations League.



Perù

Convocazione nella Nazionale maggiore peruviana per il talento della Primavera Francesco Andrealli.



Libano

Il difensore João Gabriel Cardozo è stato convocato dalla Nazionale Maggiore libanese per il Basra International Friendly Tournament.

Nazionali giovanili

Italia Under 18

Matteo Albini e Riccardo Cassano sono stati convocati per disputare il Mondiale Under 18 che si giocherà in Qatar. L’Italia affronterà nel girone Costa d’Avorio, Giamaica e Uzbekistan.

Italia Under 19

Il difensore Cristiano De Paoli vestirà la casacca della Nazionale Italiana U19 per le qualificazioni agli Europei Under 19 contro Romania, Israele e Ucraina.



Irlanda Under 17

Jayden Marshall vestirà i colori della Nazionale irlandese ai Mondiali Under 17 che si disputeranno in Qatar. L’Irlanda affronterà nel girone Brasile, Costa Rica e Tanzania.



Romania Under 19

Sebastian Burlacu ha ricevuto la chiamata della Nazionale rumena Under 19 per le qualificazioni agli Europei Under 19 contro Italia, Israele e Ucraina.



Svezia Under 17

I due svedesi Zebedee Kennedy e Oliver Galic sono stati convocati dalla Nazionale svedese Under 17 per i match di qualificazione agli Europei Under 17 contro Albania, Finlandia e Scozia.



Svizzera Under 18

Il portiere Dylan Sgarbi rappresenterà la Nazionale svizzera Under 18 per le amichevoli contro Svezia, Olanda e Inghilterra.



Spagna Under 21

Il difensore della prima squadra Alex Valle rappresenterà invece la Spagna Under 21 nelle gare amichevoli contro Giappone e Albania.