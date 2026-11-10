Avviato il restauro degli organi del duomo. La raccolta fondi per i lavori ha raggiunto 70mila euro

I grandi organi monumentali del duomo di Como continueranno a far risuonare la loro straordinaria ricchezza musicale. La raccolta fondi per il restauro ha raggiunto l’obiettivo di 70mila euro e sono stati quindi avviati gli interventi straordinari di manutenzione degli antichi strumenti della cattedrale, uno dei più importanti complessi organari della Lombardia.

Grazie alle donazioni di cittadini, associazioni e aziende e al contributo della Fondazione della Comunità Comasca, è stato raggiunto l’obiettivo economico e i lavori hanno preso il via a fine ottobre. “Un risultato importante – evidenziano la Diocesi e l’Ente Basilica Cattedrale – che testimonia l’attenzione e l’affetto della comunità nei confronti di un patrimonio storico, artistico e musicale di inestimabile valore. A tutti coloro che hanno contribuito va il sentito ringraziamento del Capitolo della Cattedrale”.

Le prime attività riguardano il rifacimento dell’impianto elettrico di collegamento tra la consolle e i diversi corpi d’organo, oltre alla ricostruzione delle membrane di pelle. Sono già stati completati gli interventi sul grand’organo e i due organi espressivi, collocati nella navata. Si sta procedendo con l’eco e il corale e si passerà poi all’aggiornamento della componente elettronica. Le membrane di pelle sono state trasferite in laboratorio per essere ricostruite e successivamente ricollocate all’interno dello strumento. L’intero progetto è seguito e supervisionato dal maestro Lorenzo Pestuggia, organista titolare, e da don Nicholas Negrini, maestro di cappella del duomo.

I grandi organi rappresentano il cuore di una tradizione musicale che accompagna da secoli la vita liturgica e culturale della cattedrale di Como. La prima testimonianza documentata della presenza di un organo in Duomo risale al 1441. Nel corso del tempo, lo strumento originario è stato progressivamente ampliato e arricchito, fino a raggiungere l’attuale configurazione: cinque corpi d’organo e oltre 6.500 canne. L’attuale complesso organario è stato realizzato nel 1932 su progetto di Luigi Picchi, allora maestro di cappella.