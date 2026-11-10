“Riflessi di Armonia”: ad Albavilla un viaggio sensoriale tra arte, musica dal vivo e solidarietà

Arte che prende vita, musica che si ascolta con gli occhi, e una serata che fa del bene. Nell’ambito della sesta edizione del Festival delle Emozioni, venerdì 13 novembre 2026 alle ore 21 il Cine-Teatro della Rosa di Albavilla ospiterà lo spettacolo “Riflessi di Armonia”. L’evento è organizzato dall’Associazione Familiarmente Noi ETS, con il contributo di Regione Lombardia e del Comune di Albavilla e in collaborazione con le istituzioni del territorio. Biglietto a 15 euro, con prenotazione obbligatoria tramite bonifico con ritiro in cassa.

Cinque quadri viventi, cinque maestri“Riflessi di Armonia” è un suggestivo percorso sensoriale articolato in 5 quadri viventi dedicati ai grandi maestri della pittura: Michelangelo, Redon, Van Gogh, Friedrich e Monet.

A dare ritmo ed emozione alla serata sarà l’esecuzione dal vivo de “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, a cura dell’Accademia Europea di Musica, con violino solista Ida di Vita, in collaborazione con il Liceo Melotti di Cantù.



La serata nasce da un’idea di Ilia Benedetti, con la regia di Alice Bettinelli. Sul palco un ricco cast di interpreti: Susanna Colombo, Claudio Febbi, Francesca Gastaldi, Guja Pozzoli, Elisa Borghetto, Paolo Bonomi, Serena Johnson-Nava, Olga Camossi, Silvia Badellino, Gabriella Brambilla, Antonio Prestigiovanni e Franca Vecchi.

Oltre al valore artistico, l’iniziativa ha un’importante finalità benefica: l’intero ricavato sarà destinato al sostegno e alla gestione dei servizi dello Sportello “Il Posto Sicuro” e dello Sportello “V.I.T.A.”, promossi da Familiarmente Noi Onlus.



