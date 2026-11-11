L’America dopo le elezioni di Midterm: ecco le ricadute sull’economia italiana

Una superpotenza che cambia volto: il carovita si fa sentire, la paura di fronte a una crisi internazionale sempre più tesa è all’ordine del giorno, c’è sfiducia e i mercati ne risentono. È l’effetto delle elezioni di metà mandato, vero e proprio spartiacque nello scenario politico e sociale americano. È questo il tema al centro de “L’America dopo le elezioni di Midterm”, il nuovo incontro organizzato nella sede di Confindustria Como.

Uno spunto di riflessione che parte dal nuovo libro del giornalista Federico Petroni, consigliere redazionale di Limes, “Fiamme americane. La nuova destra e la crisi d’identità degli Stati Uniti”, un viaggio nel cuore degli Usa per svelarne la profonda crisi sociale e strategica, accesa da un incendio che sta riducendo in cenere i sogni e i miti che hanno da sempre forgiato e sostenuto l’identità americana.

L’America cambia, dicevamo, e con lei i rapporti economici con i Paesi alleati. Alleanze strategiche di lunga data che ora vacillano: crollano i mercati e il presidente Trump, zoppicante, deve provare a resistere per il resto del mandato. Ma quali allora le ricadute sull’economia lariana? “Il territorio lariano è vocato all’esportazione. Molte aziende hanno a che fare con il mercato americano e, in questi anni, hanno visto sconvolgere rapporti consolidati. Ora auspichiamo una stabilizzazione“, commenta il vicepresidente Novarese. Un’attenzione poi alle minacce hacker, sempre più diffuse anche in Italia. Coinvolgono la scuola, i trasporti, la sanità, ma anche la manifattura e altri settori strategici per l’economia locale non sono esenti dai rischi.

Ad aprire i lavori è stato Alberto Novarese, vicepresidente di Confindustria Como con delega all’Internazionalizzazione e Unione Europea, e Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia Nord della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Al centro del convegno, le possibili chiavi per leggere e interpretare il nuovo quadro politico americano all’indomani delle elezioni di Midterm. Moderatore dell’evento Cesare Baj, presidente di Limes Club Como – Canton Ticino.

Proseguono quindi gli appuntamenti dell’Osservatorio di Geopolitica di Confindustria Como in collaborazione con Limes Club Como – Canton Ticino e Intesa Sanpaolo, un’iniziativa nata allo scopo di conoscere gli scenari internazionali per meglio determinare le strategie aziendali e avere un periodico confronto con esperti di questi temi.