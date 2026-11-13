Supercoppa 2026, a San Marino la Briantea84 Cantù sfida l’Amicacci Abruzzo

Domenica alle 10.30, al Multieventi di Serravalle a San Marino, va in scena la 25esima edizione della finale di Supercoppa Italiana Fipic di basket i carrozzina.

In campo la Unipol Briantea84 Cantù, vincitrice dello scudetto 2025-2026, e la Deco Amicacci Abruzzo, vincitrice della Coppa Italia 2026.

Lombardi e abruzzesi si ritrovano a una settimana di distanza.

Sabato scorso, a Giulianova, nella sfida di campionato, a vincere sono stati i canturini con un netto 81-46 .Ma per coach Christian Gomez domenica sarà tutta un’altra partita: “Sappiamo che sarà una sfida diversa rispetto a quella di campionato. Affrontiamo una squadra di grande qualità. Dovremo essere molto attenti, mantenere alta la concentrazione e cercare di mettere in pratica il lavoro fatto in queste settimane. Sarà una partita difficile, ma speriamo di fare una buona prestazione”.

I numeri del trofeo

La Briantea84 è la regina della Supercoppa: l’ha vinta otto volte, nel 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 e 2025.

L’ultima finale giocata dai biancoblù risale a novembre 2025, con il successo per 91-54 contro l’Asinara Waves Porto Torres.

Nel 2020 la competizione non si è disputata a causa della pandemia di Covid-19, che portò alla cancellazione del campionato 2019-2020 e alla mancata assegnazione dello scudetto.

L’Amicacci, dal canto suo, conta una vittoria nel trofeo: quella del 2022, conquistata proprio in finale contro i canturini sul parquet di Meda. Un precedente che rende la sfida di domenica a San Marino ancora più aperta.