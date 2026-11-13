Favole e Novelle del Lago di Como, domani la presentazione nella sede di Etv

Mancano poche ore all’attesissimo appuntamento. Domani, sabato 14 novembre alle 11, nell’auditorium di Espansione Tv, in via Sant’Abbondio 4 a Como, va in scena la presentazione ufficiale di “Favole e Novelle del Lago di Como”. Un’occasione unica per incontrare gli autori, acquistare in anteprima il volume e farselo autografare. La distribuzione nelle librerie, nelle edicole e negli store digitali è già iniziata.

Dopo “Miti e Leggende” e “Storie e Misteri”, quest’opera conclude la trilogia a fumetti ambientata sul Lago di Como, scritta da Dario Campione e realizzata da due fra i maggiori disegnatori del panorama nazionale: Claudio Villa e Alessandro Piccinelli.

Il volume, edito da Etv Publishing, raccoglie in 78 tavole originali 7 storie della tradizione favolistica comasca: “La Scendiroela”, versione laghée di Cenerentola ambientata nel castello di Bellagio, tratta dalle narrazioni orali raccolte negli anni Settanta da studiosi di usanze locali; “La Principessa triste” che viveva nel castello di Santa Maria Rezzonico; “La volpe e il lupo”, fiaba della tradizione orale della Val Sanagra; “Il cavallino e la miniera”, ambientata in Val Cavargna, territorio in cui si estraeva il ferro;Il drago a tre teste; “La Giubiana”, megera presente in tutto il folclore lombardo; “Il Gigiàt”, animale fantastico che popola i racconti dei territori alpini.

Nell’auditorium di Etv il pubblico potrà scoprire aneddoti e curiosità dalla voce dei protagonisti. Campione, Villa e Piccinelli racconteranno il lavoro che ha portato a questa nuova opera e saranno poi a disposizione per il firmacopie.

L’appuntamento a Como nella sede di Etv è libero e gratuito – fino a esaurimento posti – con un momento di rinfresco finale per una chiacchierata informale tra lettori, appassionati del fumetto e le matite che lo hanno creato.