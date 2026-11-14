Variante Tremezzina, stop all’ordinanza anti caos, Lavori 7/7 nelle gallerie, ora tocca ai camion

Manca l’ufficialità ma con lo stop all’ordinanza anticaos sulla statale Regina, la prossima settimana potrebbe portare un ulteriore passo in avanti per la variante della Tremezzina. Un passo che vedrebbe progressivamente consolidare il lavoro 7/7, oltre che nelle gallerie, come già sta avvenendo, anche per lo spostamento dei camion. Ad oggi, infatti, gli spostamenti sono ridotti a 5 giorni alla settimana. Proprio l’impatto dei trasporti sulla viabilità è stato oggetto di uno studio approfondito.

Con il 15 novembre terminano le limitazioni per mezzi pesanti, pullman turistici, roulotte e camper introdotte per ridurre i disagi sulla trafficata strada del lago nel periodo clou della stagione turistica. Dal 15 marzo ad oggi sono state elevate 250 multe dalle forze dell’ordine.

Con l’arrivo dei mesi più freddi e meno gettonati dal punto di vista turistico potrebbe scattare la prova sul campo. Il 20 novembre è già stata fissata la riunione istituzionale dei sindaci in prefettura e sul tavolo – con ogni probabilità – arriverà questa conclusione oltre ad alcuni provvedimenti già analizzati come l’arretramento delle lanterne semaforiche. Nella stessa giornata, peraltro, è atteso anche il verdetto del Tar sull’ordinanza anticaos.

Mentre il prossimo tavolo regia di cantiere dovrebbe essere convocato a gennaio: “lì si potrà avere un ulteriore affinamento del cronoprogramma (la previsione di fine è ad oggi fissata all’aprile del 2031) alla luce dell’accelerazione ormai avviata in cantiere” ha spiegato il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli. “Le maestranze sono arrivate a un numero considerevole che ci permette di essere fiduciosi, attualmente – conferma – il 7/7 riguarda le lavorazioni dentro alle gallerie”.

Con la chiusura dell’ordinanza sembra ragionevole pensare che questa prova sulla movimentazione dei camion potrebbe ora essere messa in atto, valutando l’impatto sulla viabilità e sul cantiere. Coordinamento e scaglionamento dei mezzi restano le parole chiave per ridurre al minimo l’incrocio con altri veicoli pesanti e limitare le ricadute.