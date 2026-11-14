Trattative per la possibile cessione di Villa Aprica, Uil: “Chiediamo un tavolo di confronto”

I sindacati sono intervenuti nelle ultime ore sulle indiscrezioni che riguardano la trattativa per la cessione di quattro strutture ospedaliere lombarde del Gruppo San Donato, tra le quali compare l’Istituto Clinico Villa Aprica di Como, al fondo internazionale CVC Capital Partners. Un’operazione da centinaia di milioni di euro che, per la UIL Lombardia, non può essere ridotta a una mera transazione finanziaria tra privati.

A ribadirlo con forza sono Salvatore Monteduro, Segretario UIL Lombardia, e Daniele Ballabio, Segretario UIL FP Lombardia, di fronte a numeri che testimoniano il profondo radicamento di queste strutture nel tessuto sanitario pubblico: le tre società di riferimento hanno registrato nel 2024 un valore della produzione di circa 299 milioni di euro, 1.721 dipendenti medi e oltre 232 milioni di ricavi derivanti da prestazioni erogate per conto delle ATS.

«Sono strutture che svolgono una funzione importante per i territori e che ricevono risorse pubbliche per garantire prestazioni ai cittadini. È necessario che eventuali scelte societarie siano accompagnate da una valutazione delle conseguenze sull’assistenza sanitaria e sull’occupazione», sottolinea Monteduro. «Quando si parla della vendita di un ospedale, non si parla soltanto di immobili, bilanci e investimenti. Si parla di lavoratori e lavoratrici, di pazienti che aspettano una visita o un intervento, di famiglie che hanno bisogno di risposte», dichiarano congiuntamente Monteduro e Ballabio.

Il timore condiviso riguarda anche le ricadute sui cittadini e sui territori, in termini di tempi di attesa, continuità dei percorsi di cura e offerta di prestazioni sanitarie. «Chiediamo a Regione Lombardia – invocano Monteduro e Ballabio – di promuovere un confronto con il Gruppo San Donato, le ATS competenti, gli eventuali nuovi investitori e le organizzazioni sindacali».