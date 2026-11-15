Il ministro Locatelli in Kenya inaugura “Il Laboratorio dei Talenti”

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha inaugurato a Chaaria, nella contea di Meru in Kenya, il progetto “Il Laboratorio dei Talenti”, promosso dal Ministro per sostenere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

Il progetto, realizzato con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Nairobi e il Cottolengo Mission Hospital di Chaaria, rientra nel Piano Mattei per l’Africa e nelle iniziative per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

“Oggi diamo concretezza a un progetto che mette al centro la persona, le sue capacità e i suoi talenti. Ogni persona ha un valore unico e deve avere opportunità di crescita e di partecipazione alla vita della propria comunità – ha spiegato Locatelli -. Vogliamo superare pregiudizi e isolamento, superare il mero assistenzialismo e creare occasioni concrete di formazione, lavoro e autonomia. Ogni persona può essere protagonista”.

Nasceranno due laboratori professionali, uno di falegnameria e uno di sartoria, dove ragazze e ragazzi, donne e uomini con disabilità potranno sviluppare competenze e costruire percorsi di autonomia. Previsti anche la produzione del tau francescano e un percorso di formazione a cascata con formatori italiani ed educatori locali. “Un messaggio di amicizia e collaborazione tra Italia e Kenya, nel segno di San Francesco”, ha concluso il Ministro.