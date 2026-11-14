Torna Green, Cantù ci crede: contro Tortona vietato perdere

Domenica alle 17.30 la Pallacanestro Cantù torna in campo davanti al suo pubblico per l’ottavo turno del campionato di LBA Serie A contro Tortona, una sfida interna che per la squadra brianzola vale molto più dei due punti.

Perché Cantù quest’anno, tra campionato e amichevoli estive, non ha ancora mai vinto. E la classifica piange. E allora è ovvia, è inevitabile, la ricerca di una riscossa in una fase difficile, in una gara che si è trasformata in un vero e proprio bivio della stagione. L’ennesimo, verrebbe da dire.

La voglia di riscatto deve spingere questa squadra, come ha detto l’allenatore Frank Vitucci alla vigilia: «Domenica giochiamo contro una squadra che si sta affermando nel panorama nazionale ad alto livello: la fame di vittoria ci deve spingere in questa gara così importante per noi, forti anche della spinta del nostro pubblico, che merita adeguata soddisfazione».

E proprio per dare una scossa, in settimana la società brianzola ha annunciato un innesto importante: torna Erick O’Brien Green II. Guardia di 191 centimetri per 83 chili, nato a Inglewood in California il 9 maggio 1992, dotato di grande talento offensivo e di comprovata esperienza ad alti livelli. Green ha già vestito la canotta del Club nella parte conclusiva della stagione 2025-2026.

«Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo di un giocatore come Green, già conosciuto e amato qui, in grado di portare leadership, esperienza e talento, elementi di cui la squadra beneficerà sicuramente», ha aggiunto Vitucci.

Contestualmente la Pallacanestro Cantù ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Isaiah Miles, ringraziandolo e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera, come sempre avviene in questi casi.

Ora però conta solo il campo. Conta Tortona, conta il pubblico, conta ritrovare quella vittoria che manca da troppo tempo.