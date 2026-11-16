La Navigazione Laghi celebra i 200 anni di storia con numeri in crescita e un’accelerazione su green, investimenti e occupazione. Un bilancio tracciato oggi alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del sottosegretario Alessandro Morelli. La flotta sui tre laghi è oggi composta da 99 motonavi. Negli ultimi tre anni sono state messe in esercizio tre motonavi ibride e nei prossimi due anni ne saranno messe in acqua altre due. Prosegue l’ammodernamento in chiave green del cantiere navale di Dervio, con un investimento di 6 milioni di euro, come ha sottolineato Pietro Marrapodi, gestore Navigazione Laghi. I passeggeri sono aumentati da 11.700.000 nel 2024 a 12.180.000 al 31 ottobre 2026. Nel triennio sono stati assunti 520 dipendenti, con l’obiettivo di arrivare a 1.000 dipendenti entro il 2035.