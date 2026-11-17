A 80 anni dalla scomparsa di Achille Grandi (Como, 24 agosto 1883–Desio, 27 settembre 1946) , un convegno lo ricorda a Roma. L’iniziativa, dal titolo “Le radici della nostra democrazia”, è organizzata a cura di Acli e della Fondazione Achille Grandi e si svolgerà domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 14 alla Camera dei Deputati.



L’apertura sarà affidata al presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Nella prima sessione ci sarà un dialogo sull’eredità, 80 anni dopo, moderato da Elisa Anzaldo, vicedirettore del Tg1. Intervengono Antonio Russo, presidente della Fondazione Achille Grandi, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, e il cardinale Matteo Maria Zuppi.

Nella seconda sessione si parlerà ancora della figura di Achille Grandi con i professori universitari Renzo Salvi, Maria Luisa Sergio, Stefano Picciaredda e Agostino Giovagnoli. Modera Claudio Sardo.



Il ricordo di Achille Grandi resta quello di una figura centrale del cattolicesimo sociale e del sindacato italiano: sindacalista, politico e uomo delle istituzioni, protagonista della ricostruzione democratica del Paese dopo la guerra. Un uomo che ha saputo tenere insieme fede, lavoro e democrazia, lasciando un’eredità che ancora oggi parla alle radici della nostra Repubblica.