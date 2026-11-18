Un 43enne cittadino francese, residente in Francia, è stato arrestato il 13 novembre ad Ascona, in Canton Ticino, sospettato di aver preso parte a una serie di truffe ai danni di persone anziane con il metodo delle cosiddette “chiamate shock”.

A incastrarlo è stata la tempestiva segnalazione di un privato, unita agli accertamenti già in corso. Le ricerche, scattate subito con un dispositivo che ha coinvolto anche la Polizia comunale di Ascona, hanno permesso di individuare e fermare l’uomo sul territorio del paese ticinese.

Come funzionava la truffa? Il copione è quello già visto in passato, in numerose varianti. Gli autori contattano la vittima spacciandosi per impiegati di banca e la informano di movimenti sospetti sui suoi conti, facendole credere che i suoi risparmi siano a rischio. Poi entra in scena un sedicente funzionario di Polizia che, facendo leva su una presunta inchiesta in corso, convince l’anziano a prelevare con urgenza il denaro e a consegnarlo per metterlo al sicuro. Durante tutte le fasi del raggiro, gli autori fanno pressione sulla vittima perché non contatti nessun parente o conoscente.

Ora gli inquirenti dovranno chiarire se il 43enne sia coinvolto in altre truffe, tentate o riuscite, commesse di recente in Ticino.

Le ipotesi di reato sono truffa ripetuta e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.