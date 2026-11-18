Prevenire la violenza nei confronti di chi lavora nella sanità significa tutelare gli operatori, ma anche la sicurezza delle cure e la qualità della relazione tra professionisti e comunità. È questo il filo conduttore del convegno “La violenza verso gli operatori in ambito sanità e la rete territoriale per la prevenzione. Lo sguardo delle donne”, promosso da ATS Insubria al Chiostro di Sant’Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria, a Como.

L’appuntamento prosegue e rafforza il percorso sviluppato da ATS Insubria con ASST Lariana, ASST Sette Laghi e ASST Valle Olona per costruire una risposta condivisa agli episodi di aggressione che coinvolgono il personale sanitario e sociosanitario.

Il percorso trova una delle sue espressioni nella Carta dei Valori condivisi per affermare una linea comune di contrasto alle aggressioni fisiche e verbali e promuovere una cultura fondata su rispetto, fiducia, sicurezza e responsabilità reciproca.

«Contrastare la violenza nei confronti di chi lavora nei servizi sanitari significa, in primis, tutelare le persone e la qualità stessa del nostro sistema di cura. Nessun professionista deve considerare l’aggressione, fisica o verbale, come un rischio inevitabile del proprio lavoro. Come ATS abbiamo scelto di affrontare questo fenomeno attraverso una rete stabile con le ASST e gli altri soggetti del territorio, perché prevenzione, sicurezza e cultura del rispetto richiedono responsabilità condivise e un’azione continuativa», sottolinea Salvatore Gioia Direttore Generale di ATS Insubria.

Il confronto si inserisce nella più ampia strategia regionale di prevenzione e gestione del rischio. I lavori hanno approfondito i dati relativi agli atti di violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, le attività del sistema regionale di gestione del rischio clinico, le buone pratiche della Polizia di Stato e le esperienze maturate dalle aziende sanitarie.

«La tutela degli operatori richiede interventi concreti, ma soprattutto la capacità di costruire una risposta condivisa. La collaborazione tra le aziende sanitarie consente di mettere in comune esperienze, competenze e strumenti, rafforzando la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza. Proteggere chi lavora nei luoghi di cura significa anche proteggere la relazione con i cittadini e la qualità dell’assistenza», evidenzia Luca Stucchi Direttore Generale di ASST Lariana.

Un’attenzione specifica è stata dedicata quest’anno alla dimensione di genere. Il programma ha approfondito l’impatto del rischio violenza sulle operatrici e sugli operatori, le misure di prevenzione e protezione, le conseguenze psicologiche delle aggressioni e l’esperienza di chi opera nell’emergenza. Medicina narrativa, biblioterapia e pratiche artistiche e performative hanno offerto ulteriori strumenti di riflessione, consapevolezza e promozione del benessere professionale.

Lo “sguardo delle donne” ha valorizzato esperienze, progetti e azioni delle professioniste impegnate nella sanità, nella prevenzione e nella formazione, contribuendo a leggere un fenomeno che richiede risposte non solo organizzative, ma anche culturali e sociali.