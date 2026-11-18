Pedaggi, il Pd torna a chiedere chiarezza alla Regione. Al centro c’è il futuro delle autostrade lombarde e, in particolare, il destino della Milano-Meda, la superstrada che collega la Brianza a Milano. Mercoledì 18 novembre a sollevare il tema sono stati il comasco Angelo Orsenigo e Gigi Ponti, consiglieri regionali del Pd. I 2 esponenti dem hanno chiesto chiarimenti dopo l’annuncio arrivato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Attilio Fontana, che punta a riunire sotto la stessa società pubblica alcune delle principali autostrade lombarde, tra cui Pedemontana. L’idea è gestire con regia unica strade oggi affidate a società diverse. La nuova gestione, secondo il Pd, potrebbe avere ricadute anche sulle tariffe pagate dagli automobilisti.

Ed è proprio la Milano-Meda il punto che interessa più da vicino il Comasco. Sulla superstrada, per ora gratuita, viaggiano ogni giorno migliaia di pendolari diretti a Milano, e molti di loro partono dalla Bassa comasca. Con l’arrivo di Pedemontana, però, le cose sono destinate a cambiare. Pedemontana è l’autostrada che attraversa la fascia a nord di Milano, dal Varesotto fino alla Bergamasca, e che nel Comasco passa da Lomazzo. Il progetto prevede infatti che il tratto di circa 10 chilometri tra Lentate sul Seveso e Cesano Maderno entri a far parte della nuova autostrada. A lavori finiti, dunque, il passaggio non sarà più gratuito e per molti comaschi il viaggio quotidiano verso il capoluogo lombardo potrebbe diventare più caro.

Il timore, per il Pd, è che a pagare il conto siano proprio gli automobilisti. «Da anni migliaia di cittadini attendono risposte sul futuro della Milano-Meda», ricorda Orsenigo. Per il consigliere comasco «i lombardi hanno il diritto di sapere» se il pedaggio resta nei piani della Regione e soprattutto quanto costerà a chi percorre la superstrada. Orsenigo chiede anche quali misure siano previste per evitare nuovi aggravi a famiglie e lavoratori, e sul tema parla apertamente di «rinvii e annunci contraddittori». Ponti sollecita invece la Regione a chiarire obiettivi e costi dell’operazione. Per entrambi, prima di creare nuove società, bisogna capire quali vantaggi concreti porteranno ai cittadini e quale sarà il loro peso sui pedaggi.

Intanto, sulla Milano-Meda le tariffe non sono ancora state fissate. Il territorio lariano, del resto, ha già fatto sentire la propria voce, e anche il Consiglio provinciale di Como si è schierato all’unanimità contro il pedaggio. Contrari anche diversi sindaci della Brianza, preoccupati per il traffico che potrebbe riversarsi sulle strade dei paesi. La Regione, dal canto suo, ha finora escluso la gratuità, ma ha aperto alla possibilità di sconti per i pendolari e per chi abita nei comuni attraversati. Per avere risposte, il Pd ha chiesto che Fontana e gli assessori competenti riferiscano in Consiglio regionale. La palla passa ora ai vertici dell’assemblea, chiamati a decidere se e quando ascoltarli.